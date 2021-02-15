Dışişleri Bakanlığı: ABD Büyükelçisi çağrılarak 'en kuvvetli şekilde' tepkimiz dile getirildi

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD Büyükelçisi Satterfield'ın bakanlığa çağrılarak, Gara'da 13 Türk vatandaşının öldürülmesiyle ilgili yapılan açıklamaya 'en kuvvetli şekilde' tepki verildiği bildirildi.