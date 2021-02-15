Dışişleri Bakanlığı: ABD Büyükelçisi çağrılarak 'en kuvvetli şekilde' tepkimiz dile getirildi

ABD'nin Gara'da 13 Türk vatandaşının öldürülmesiyle ilgili yaptığı açıklamaya Türkiye'den tepki geldi.
Dışişleri Bakanlığı'nın, ABD Büyükelçisi David Satterfield'ı bakanlığa çağırarak, tepkisini 'en kuvvetli şekilde' dile getirdiği bildirildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Gara'da 13 Türk vatandaşının öldürülmesiyle ilgili başsağlığı mesajında "Türk vatandaşlarının terör örgütü PKK'nın elinde öldüğü haberleri doğruysa, bu eylemi en güçlü şekilde kınıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Kuzey Irak'ta PKK'ya karşı düzenlediği Pençe Kartal-2 operasyonuyla ilgili açıklamasında, Gara bölgesindeki bir mağarada 13 Türk vatandaşının naaşına ulaşıldığını açıklamıştı.
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