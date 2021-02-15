Erdoğan’a 'Açım' diye seslenen kadın: Allah benim ömründen alsın, onunkine versin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Açım, açım" diye seslenen Bedriye Fırat, Elazığ Valiliği'nde ağırlandı. Fırat, ifadelerinin yanlış anlaşıldığını belirterek “Allah benim ömründen alsın onunkine versin” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir cenaze töreni için geldiği Elazığ'ın Harput ilçesinde “Açım açım” diye seslenen ve oğlunun işsiz olduğunu dile getiren Bedriye Fırat, Elazığ Valiliği’nde ağırlandı.

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Bedriye Fırat'ın aralarında bulunduğu 3 kadını valilik makamında konuk etti. Kadınların isteklerinin yerine getirilmesi için talimat verdiğini söyleyen Vali Yırık, Bedriye Fırat’ın Erdoğan’a “Açım açım” demesi hakkında, “Vatandaşlarımızın birkaç talebi olmuştu” yorumunu yaptı. Yırık sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hafız amcamızın cenaze merasimine Cumhurbaşkanımız katıldı. Defin merasimindeyken Nazırlı ailesinin acısını paylaşmak için gelen vatandaşlarımıza hal hatırlarını sordular. Bu esnada dilek ve temennilerini alırken vatandaşlarımızın birkaç talebi olmuştu. Başta Bedriye Fırat'ın çocuğu ile alakalı, bir üzüntü ve acısını dile getirdi. 2 yıl önce askerden gelen halen herhangi bir işe giremeyen iş sahibi olamayan evladının iş talebiyle ilgili. İnşallah vatandaşımızın talebi ve dileğini gerçekleştirmeye çalışacağız."

'Allah, Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin'

Bedriye Fırat ise Valilik’te yaptığı açıklamada, “Oğlumun işi yoktu ben de iş talebinde bulundum. Benim bir ihtiyacım yok, kocam emekli ve çok şükür evim de var” ifadelerini kullandı.

Oğlunun iş bulması için 2 yıldır fabrikalar dahil her yere başvurduğunu dile getiren 59 yaşındaki Fırat, kendisinin yanlış anlaşıldığını savunarak şöyle konuştu:

“Onun için valimizden de Allah razı olsun bugün davet etti. Yanlış anlamışlar. Allah, cumhurbaşkanımızı da başımızdan eksik etmesin ve Allah bin kere ondan razı olsun. O bizim başımızın tacı. Allah benim ömründen alsın onunkine versin.”

Öte yandan Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Bedriye Fırat'ın aralarında bulunduğu 3 kadını Valilik makamında konuk ettiği anlara ilişkin video görüntüleri, Twitter hesabından paylaştı.

“ Oğlumun işi yoktu, iş talebinde bulundum. Benim ihtiyacım yok, kocam emekli ve çok şükür evim de var. Çoğu yanlış anlamış. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun, aç ve açıkta değilim ”



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