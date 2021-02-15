Pınar Gültekin davasında Mertcan Avcı'ya tahliye

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar Cemal Metin Avcı ve kardeşi Mertcan Avcı tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Gültekin'in yakınları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, Muğla Barosu temsilcileri, kadın hakları derneklerinin üyeleri ve taraf avukatları katıldı.

Eşi ilk kez konuştu

Duruşmada tanık olarak dinlenen sanık Avcı'nın boşanma aşamasındaki eşi Eda Avcı, olayı jandarmanın kayınpederini telefonla aramasıyla öğrendiğini söyledi.

Olaydan sonraki pazartesi günü avukatın, eşinin bir kızla ilişkisi olduğunu söylemesi üzerine bağ evine gittiğini anlatan Avcı, ortamın çok temiz olmasının dikkatini çektiğini belirtti.

Eda Avcı, "Bağ evinde iyi bir temizlik yapıldığını fark ettim. Avukat bana eşimin bir kızla ilişkisini olduğunu, kızın kayıp olduğunu ve ifadeye çağrıldığını söyledi. İlk önce cinayetten bahsetmediler. Daha sonra öğrendim. Böyle bir şey yapmış olabilir mi diye sürekli konuştuk" ifadelerini kullandı.

Eda Avcı, Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'in, 'Daha önce Cemal Metin Avcı'nın suçunu itiraf etmemişken niye bağ evine gittiniz' sorusu üzerine, "Biz bağ evine sürekli gidiyoruz. Bağ evine kayınvalidem, kayınpederim ve eşimin ortağıyla gittim. Orada da yaklaşık 20 dakika bulundum. Sosyal medyada sürekli kızın fotoğrafı paylaşılıyordu. İlişkisini öğrendim, kız kayıptı ve Cemal öldürdü mü acaba? diye ve olmuşsa bu olay bağ evinde olmuştur diye bağ evine gece gittim. Aldatılan kişi olarak bağ evinde olabileceklerini düşündüm ve oraya gittim" yanıtını verdi.

Avcı, Epözdemir'in "Cinayet sonrası bir anormallik sezdiniz mi?" sorusunu, "Çok sakindir normalde ama daha da sakin ve durgundu. Yemek yemedi. Sordum 'Bir şey yok' dedi ama ben bir şey olduğunu anladım" diyerek yanıtladı.

Mercan Avcı'nın kız arkadaşı: Ona yardım ederdi

Sanıklardan Mertcan Avcı'nın kız arkadaşı Bensu Cantekin de Mertcan'ın beş yıldır erkek arkadaşı olduğunu, olayla ilgili fazla bir bilgisinin olmadığını, hareketlerinde de bir anormallik görmediğini ifade etti.

Mertcan'ın abisiyle sıkı bir ilişkisi olmadığını savunan Cantekin, "Ona yardım ederdi sadece. Bağ evine arada içki götürürdü. Olayı Mertcan kendi söyledi, abisinin alındığını söyledi. Pınar Gültekin'in kaybolmasıyla ilgili gözaltına alındığını söyledi. Olayın geniş içeriğini ise daha sonra basından öğrendim" dedi.

Sanık Mertcan Avcı da pazartesi sabahı iki polisin iş yerine geldiğini, güvenlik kamerası görüntülerine bakmak istediklerini belirtti.

Polise 'Ne oldu?' diye sorduklarında, abisinin Pınar Gültekin'in kaybolmasıyla ilgili gözaltına alındığını söylediğini ifade eden Avcı, olayı ilk kez o zaman öğrendiklerini öne sürdü.

"O zaman benim psikolojim çok kötü oldu, bana ve babama sorular sordular. Pınar Gültekin'in kaybolmasıyla ilgili en son abimle görüştüğünü söylediler. Olayı o zaman öğrendim" ifadesini kullanan Avcı, mahkeme başkanının, "Daha önceki ifadelerinde bunları neden söylemedin?" sorusu üzerine, "Ben söylediğimi hatırlıyorum" karşılığını verdi.

Daha sonra mahkemede iki tanığın daha ifadesine başvuruldu.

Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'in geçen celsedeki reddi hakim talebi kabul edilmedi.

Duruşmayı takip eden NTV İzmir Temsilcisi Merih Ak'ın aktardığı bilgiye göre, sanıklardan Mertcan Avcı yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak tahliye edildi.

Bir sonraki duruşma 26 Nisan'a ertelendi.

'Tanık beyanları ezberletilmiş'

Söz verilen Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, tanık beyanlarının ezberletilmiş ve kurgulatılmış beyanlar olduğunu ileri sürdü. Cinayetin tasarlanıp organize şekilde işlendiğini iddia eden Epözdemir, "Sanık daha cinayeti itiraf etmeden eşi, anne ve babası cinayet mahalline gidiyor. Bu kişileri bağ evine götüren motivasyon acaba neydi? Aslında bu çok açık. Bu kişilerin olay mahalli yakınında araç plaka kayıtları ve sigara izmaritleri var. Bunlar olay mahalline suç delillerini yok etmek ve gizlemek için gitmişlerdir" açıklamasında bulundu.

Epözdemir, mahkemeye gönderilen bilirkişi raporuna da itirazda bulunarak, raporun objektif ve bilimsellikten uzak olduğunu, hükme elverişli olmadığını savunup, fizik ve kimya mühendislerinden oluşan yeni bir rapor hazırlanması gerektiğini dile getirdi.

Mertcan Avcı'nın da cinayete iştirak ettiğini düşündüklerini savunan Epözdemir, sanığın daha önce verdiği ifadelerle kız arkadaşının anlattığı ifadeler arasında çelişki bulunduğunu, yargılamanın neticesine göre tekrar Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunacaklarını ifade etti.

İkinci duruşmada neler olmuştu?

Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci duruşmada Pınar Gültekin’in babası Sıddık Gültekin tarafından reddi hakim talebinde bulunulmuştu.

İkinci duruşmada Pınar Gültekin’in arkadaşı Ceren Tunç’un tanık olarak dinlendiği sırada Pınar Gültekin’in babası Sıddık Gültekin sinirlenerek duruşma salonunu terk etmişti.

Ceren Tunç’un mahkemede verdiği ifadede katil zanlısı Cemal Metin Avcı’dan Pınar Gültekin’in tehditle para aldığına yönelik iddiası sonrası baba mahkeme başkanının tanığı yönlendirdiğini ileri sürmüş ve ardından reddi hakim talebinde bulunması üzerine duruşma sonlandırılmıştı.