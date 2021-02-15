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    Olay TV'nin faaliyetleri resmen sonlandı

    © Fotoğraf : Olay TV
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202102151043816838-olay-tvnin-faaliyetleri-resmen-sonlandi/

    Kapanma kararından sonra yeniden yapılanma sürecine giren Olay TV'nin faaliyetleri sonuçsuz kaldı. 180 basın emekçisi işsiz kaldı.

    Yayın hayatına başladıktan 26 gün sonra kapanan Olay TV'nin yeni kanal kurma çalışmaları sonuçsuz kaldı. Olay TV Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar, kanal merkezinde çalışanlarla bir toplantı yaparak faaliyetlerini sonlandırma kararı aldıklarını açıkladı.

    Gazeteci Barış Yarkadaş, yaptığı paylaşımda, "Böylece 180 arkadaşımız daha iktidarın baskıcı tutumları yüzünden bu karda kışta işsiz kaldı" diyerek Olay TV ekibinin İstanbul Kağıthane'deki binada toplandığını açıkladı.

    Yarkadaş, "Olay TV Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar, yeni kanalın kurulması için umut içinde bekleyen arkadaşlarına 'Hüseyin Köksal Bey'in çabaları sonuç vermedi. Frekans almamız engellendiği için kanal kuramıyoruz' dedi. Konuştuğum arkadaşlar, Süleyman Sarılar'ın ağladığını ve 'Size hayatının en zor konuşmasını yapıyorum' dediğini aktardı. Hükümet, Olay TV ekibinin yeni bir kanal almasının önüne türlü engeller çıkardığı için 180 basın emekçisi işini, halkımız da haber alma hakkını kullanacağı bir yayın organını kaybetti. Çok yazık oldu. Çok üzücü.." ifadelerini kullandı.

    Ne olmuştu? 

    Bursa'da yerel bir kanal olmasına rağmen Türkiye çapında ismini duyuran Olay TV, 1 Kasım 2019 tarihinde kapanmıştı. Yayın hayatına son verilen kanalın bütün yayın hakları ve lisansını elinde bulunduran iş insanı Cavit Çağlar, ortağı olduğu Hüseyin Köksal ile 30 Kasım 2020'de kanalı yeniden kurmuştu. 26 gün yayın yapan Olay TV Genel Yayın Yönetmeni Sarılar, 25 Aralık'ta kanalın kapandığını canlı yayında açıklamıştı.

    Sarılar, "Biz haberciliği fabrika ayarlarına döndürme iddiasıyla çıktık. Çünkü Türkiye, müthiş bir kutuplaşmanın içinde, bunu her alanda yaşıyoruz. Siyaseten bu kadar kutuplaşmış bir ülkenin medyası da kutuplaşmıştı. Bir grup iktidar, bir grup muhalefet yapıyordu, gerçekler biraz ortadan kaybolmuştu. Biz yayına başladığımızda tek ölçümüz olacak demiştik: Haber. Eğer haberse her haberi saklamadan, eğmeden, bükmeden, gizlemeden verecektik, verdik, vermeye devam ettik. Ancak bu habercilik anlayışı ve yayınımız zannediyorum bir sürü yeri rahatsız etti” diye konuşmuştu. 

    Etiketler:
    Gazeteci, Barış Yarkadaş, Süleyman Sarılar, Olay TV
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