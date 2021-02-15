Yazıcıoğlu davasında üst düzey görevli 4 kişiye hapis cezası verildi

BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin ölümüyle ilgili 'görevi kötüye kullanma' suçlamasıyla yargılanan 4 kişi hapis cezasına çarptırıldı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya, İsmail Güneş ve helikopter pilotu Mustafa Kaya İstektepe'nin hayatını kaybetmesiyle ilgili Kahramanmaraş 5'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Ali Lapanta, Ali Arıduru, Osman Birdal ve Mazlum Koçoğlu karar duruşmasında son kez hakim karşısına çıktı.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu, çocukları Furkan Yazıcıoğlu ve Mavuş Ocak ile avukatlar ve partililerin katıldığı duruşmaya sanıklar, bulundukları illerdeki adliyelerden SEGBİS sistemiyle katıldı.

Duruşmada mahkeme savcısı mütaalasını tekrar okuyarak sanıkların zincirleme suç kapsamında görevi kötüye kullanma suçundan ayrı ayrı 3.5 yıl hapis ile cezalandırılmasını talep etti. Ali Lapanta ve Ali Arıduru, bilirkişi raporu talep edip dönemin Başabakanlık Müsteşarı Efkan Ala ile İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın tanık olarak dinlenmesini talep etti.

Ölenlerin yakınlarının avukatları ise zaman aşımına 1 ay gibi bir zaman kaldığını, sanıkların amaçlarının bundan faydalanmak olduğunu ifade ederek talebin reddedilmesini talep etti. Hakim ise dosyanın geldiği aşama nedeniyle sanıkların taleplerini reddetti.

Duruşma sonunda hakim, dönemin Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Orhan Birdal'ı 1 yıl 1 ay, Sivil Havacılık Genel Müdürü Ali Arıduru'yu 1 yıl 3 ay, Adana Jandarma Bölge Komutanı Emekli Korgeneral Ali Lapanta'yı 1 yıl 6 ay ve Kurmay Başkanı Mazlum Koçoğlu'yu 1 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.