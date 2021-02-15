Kayseri'de IŞİD ve PKK operasyonu: 5 gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından IŞİD ve PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda Suriye'de IŞİD içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 4, PKK propagandası yaptığı tespit edilen 1 kişi, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.