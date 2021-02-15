Sağlık Bakanı Koca'dan Kovid-19 aşısı yaptıran Mustafa Destici'ye teşekkür

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Sayın Mustafa Destici'ye aşı programımıza verdikleri destek sebebiyle çok teşekkür ederim. Tüm vatandaşlarımız aşılanana kadar çalışmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Sayın Mustafa Destici'ye aşı programımıza verdikleri destek sebebiyle çok teşekkür ederim. Tüm vatandaşlarımız aşılanana kadar çalışmaya devam edeceğiz. https://t.co/pQllCDiKh5 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 15, 2021

​Mustafa Destici koronavirüs aşısı olduğu anlara ilişkin paylaştığı fotoğraflarla birlikte şunları ifade etmişti:

"Sıram geldi ve Kovid-19 Aşımı Ankara Şehir Hastanesinde yaptırdım. Sırası gelen bütün vatandaşlarımızı aşılarını yaptırmaya davet ediyor, başta Bakanımız Sn.Fahrettin Koca olmak üzere bu mücadelenin kahramanları sağlık çalışanlarımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum."