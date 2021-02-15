İmamoğlu'ndan İstanbullulara uyarı: Şahsi araçlarınızı kullanmayın

Hava tahminine göre kar yağışı yarın da devam edecek. İstanbulluları zorunlu olmadıkça şahsi araçlarını kullanmamaları, toplu taşımayı tercih etmeleri, araçlarda da mutlaka kar lastiği kullanılması konusunda uyarmak isterim. Bugün olduğu gibi yarın da bu çağrımıza lütfen uyunuz.