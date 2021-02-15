İmamoğlu'ndan İstanbullulara uyarı: Şahsi araçlarınızı kullanmayın

İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışıyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Twitter'dan bir paylaşım yaptı. İstanbul'da vatandaşların kişisel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları konusunda uyarıda bulunan İmamoğlu şunları ifade etti:
"Hava tahminine göre kar yağışı yarın da devam edecek. İstanbulluları zorunlu olmadıkça şahsi araçlarını kullanmamaları, toplu taşımayı tercih etmeleri, araçlarda da mutlaka kar lastiği kullanılması konusunda uyarmak isterim. Bugün olduğu gibi yarın da bu çağrımıza lütfen uyunuz."
Hava tahminine göre kar yağışı yarın da devam edecek. İstanbulluları zorunlu olmadıkça şahsi araçlarını kullanmamaları, toplu taşımayı tercih etmeleri, araçlarda da mutlaka kar lastiği kullanılması konusunda uyarmak isterim. Bugün olduğu gibi yarın da bu çağrımıza lütfen uyunuz.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 15, 2021
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