Kocaeli'de kadın cinayeti: Eşyalarını almaya gelen eski sevgilisini öldürdü

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde eşyalarını almaya geldiği evde eski sevgilisi tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Hacer Ç., evli ve eşinden ayrılmak üzere olduğu belirtilen Halim E. ile 4 yıl süren birlikteliğini sonlandırdı.

Sakarya’dan ablası ve yakınlarını alarak Gölcük’teki eve eşyalarını almaya gelen Hacer Ç., son eşyalarının yüklenmesi sırasında Halim E. ile kısa bir süre yalnız kaldı.

Bu sırada çıkan tartışmada Halim E., önce Hacer Ç.’ye sonra eşya taşıyan yakınlarına ateş açtı.

Hacer Ç.’nin ablası ve yakınları hızla binadan kaçarak kendilerini dışarı attı. Halim T. ise kendisini eve kilitledi.

Halim E. bir süre sonra olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu. 112 Acil Servis ekibi, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Kadının cansız bedeni, cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.