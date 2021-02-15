Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını paylaştı

Sağlık Bakanı Koca, illere göre vaka oranlarının duyurusunu yaptı.

Sağlık Bakanı Koca, il bazında 7 günlük Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

İllere göre haftalık (8-14 Şubat) Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 60,19, Ankara'da 35,49, İzmir'de 44,39 oldu.

Son basın toplantımızda illerimizdeki vaka sayısını paylaşacağımızı belirtmiştim. Bundan sonra her hafta başında 7 günün vaka sayısını ilan edeceğiz. Yerinde karar dönemindeyiz. https://t.co/RVlhe7oIYm pic.twitter.com/Uq4k2Tfmiz — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 15, 2021

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