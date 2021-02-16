Taciz iddiasıyla yargılanan cami imamı emekli edildi: 'Hukuken ve vicdanen doğru değil'

Elazığ’da cami imamı olarak görev yapan ve 16 yaşındaki Y.S’ye 6 yıl boyunca taciz ettiği iddiasıyla yargılanan 51 yaşındaki H.K., emekli edildi. Mağdur Y.S’nın avukatı Ali Aslan Emre ise, ”Davanın başlamasına yakın bir süreçte alelacele bir şekilde şüphelinin emekli edilmesi hukuken ve vicdanen doğru değil” dedi.