Erdoğan'a hakaretten yargılanan kişi, 10 yıldır AK Partili olduğunu öğrendi: Nasıl üye yapıldığını bilmiyor

AK Parti binasına hiç adım atmadığını söyleyen Çelik, üyeliğini yargıya taşıdı. Sosyalist ve muhalif olduğunu dile getiren Çelik, kendisinin haberi olmadan nasıl üye yapıldığını araştırdığını dile getirdi.

Cumhuriyet'ten Çağatan Akyol'un haberine göre Çelik, kayıtlı olduğu AK Parti Küçükçekmece ilçe teşkilatını arayarak durum hakkında bilgi almak istedi.

Çelik, TC kimlik numarası üzerinden yapılan üyeliğin nasıl gerçekleştiğini sorduğunda, O.Ç. isimli bir yurttaş tarafından kendisinin AK Parti’ye üye yapıldığı yanıtını aldığını öne sürdü.

AK Parti teşkilatınca kendisine üyeliğinin ıslak imzalı belgesinin verilmediğini ifade eden Çelik, Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı’na başvurarak ilgili kurum ve kişiler hakkında soruşturma açılmasını talep etti.