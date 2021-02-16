BİSAM'ın sunduğu “açlık ve yoksulluk sınırı” araştırmasına göre açlık sınırı 2 bin 584 TL’ye yoksulluk sınırı ise 8 bin 939 TL'ye çıktı.

Birleşik Metal-İş Sendikası Araştırma Merkezi’nin (BİSAM) periyodik 'açlık ve yoksulluk sınırı' araştırmasının ocak ayı sonuçlarına göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı (açlık sınırı) 2 bin 584 TL’ye çıktı.

Bunun yanında eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderler ile birlikte bir ailenin yapması gereken harcama tutarı (yoksulluk sınırı) da 8 bin 939 liraya ulaştı.

Bu rakamlar Aralık 2020’de sırasıyla 2 bin 478 lira ve 8 bin 570 liraydı. Ocak 2020’de ise 2 bin 250 TL ve 7 bin 782 TL idi. Ocak 2021 kapsamında, yetişkin bir erkeğin sağlıklı beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 693 TL oldu.

Bu rakam yetişkin bir kadın için 669 TL, 15-18 yaş bir genç için 735 TL, 4-6 yaş arası bir çocuk için 486 TL olarak hesaplandı.

Buna göre dört kişilik bir ailenin günlük zorunlu gıda harcaması 86.14 lira, sadece süt ve süt ürünleri için yapması gereken günlük harcama 30 liraya ulaştı.

BİSAM, en yüksek açlık sınırını 2 bin 808 lirayla İzmir için hesapladı. En düşük rakam ise 2 bin 384 lirayla Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye'de.