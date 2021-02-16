Yavaş'tan kar uyarısı: Acil olmadıkça trafiğe çıkmayalım

Yavaş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Trafiğe çıkacak hemşehrilerimizin ise https://t.co/bQe26TAper adresinden gidecekleri güzergahı araç kameralarından izleyip buna göre yola çıkmalarını öneriyorum. https://t.co/Kg4tnSstb"
Değerli Hemşehrilerim, çok acil olmadıkça trafiğe çıkmayalım.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) February 16, 2021
Trafiğe çıkacak hemşehrilerimizin ise https://t.co/bQe26TAper adresinden gidecekleri güzergahı araç kameralarından izleyip buna göre yola çıkmalarını öneriyorum. https://t.co/Kg4tnSstbD
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