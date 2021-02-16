Kafe ve restoranlarda müşteriler için 45 dakika sınırı getirilmesi planlanıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan kısıtlama kararlarının mart ayından itibaren kademeli olarak esnetilmesi bekleniyor. Kafe ve restoranlarda bulaşın olmaması için müşterilere oturma sınırlaması getirilmesi planlanıyor. Bu sürenin 45 dakika olabileceği belirtiliyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan kısıtlama kararlarıyla birlikte vaka sayıları 6-7 bin bandına indirildi. Mutant virüslerin vaka sayılarını hızla artırtması gibi olağanüstü bir neden olmaması halinde, mart ayı ile birlikte kısıtlamaların yavaş yavaş esnetilmesi, yeni normale doğru bir geçiş planlanıyor.

Sabah gazetesinden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre, Bilim Kurulu'nun çalışmaları doğrultusunda yarın (17 Şubat 2021) yapılacak kabine toplantısında ele alınması beklenen formüller şöyle:

Kafe ve restoranlar için 30-45-50 kuralı

Uzun süredir kapalı olan kafe ve restoranların mart ortasından itibaren belli kurallarla açılması planlanıyor. Ancak buralar maskelerin indiği ve bulaşın en fazla arttığı yerler olduğu için zamanlamanın iyi yapılması, kuralların da sert ve net konulması bekleniyor. Planlanan düzenlemede 30-45-50 düzenlemesi öne çıkıyor.

Bu kapsamda, kafe ve restoranlara HES kodu ile giriş yapılabilecek. İç ve dış mekânların kullanımı farklı olacak. İç mekânda kapasitenin en fazla yüzde 30'u (10 masa varsa 3 tanesi hizmete açık olacak), dış mekânlarda yüzde 50'si (10 masa varsa 5 tanesi) hizmete açılacak. Bulaşın olmaması için müşterilere oturma sınırlaması getirilmesi planlanıyor. Bu sürenin de 45 dakika olabileceği belirtiliyor.

Okulların açılması ve yüz yüze eğitim

Mart itibarıyla önce ilköğretim, arkasından da orta öğretim kurumlarının hibrit model ile eğitime başlaması hedefleniyor. Gidişe göre bu sürelerin değiştirilebileceği, yaza da sarkıtılabileceği belirtiliyor.

Üniversitelerin açılmasında YÖK'ün düzenlediği anketin sonuçları etkili olacak. Ancak bu konuda son kararı Sağlık Bakanlığı verecek. Vaka sayılarına göre bahar aylarında üniversitelerin hibrit modelde eğime başlaması, yaz aylarında risk daha düşük olduğu için ağustosa kadar akademik yılın devam etmesi gibi formüller tartışılıyor.

Sokağa çıkma kısıtlamaları

Marttan itibaren sokağa çıkma kısıtlamaları ile ilgili de bazı iyileştirilmelerin gündeme gelebileceği belirtiliyor. Öncelikli olarak hafta sonu kısıtlamalarının kaldırılması, hafta içi kısıtlamanın ise bir süre daha devam etmesi bekleniyor. Salgının durumuna göre daha sonra bunun da kaldırılacağı belirtiliyor.

Bölgesel kurallar

Genel kurallar yerelde de ayrıca değerlendirilecek. İl, bölge bazında kararlar alınabilecek. İller günlük vaka sayıları, 100 bin kişiye düşen vaka sayısı, hastane doluluk oranları, yükü ne kadar kaldırabileceğine bakılacak.

Bu değerlendirme sonucunda bazı kısıtlamaların devamı, hatta daha başka sınırlamalar getirilebilecek.