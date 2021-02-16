Bakan Koca'dan 'Grafiği hazırlayan arkadaşın eski sevgilisi falan mı orada?' diye soran vatandaşa yanıt

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ilin vaka tablosunda Kahramanmaraş'ın ismine yer verilmemesi üzerine "Grafiği hazırlayan arkadaşın eski sevgilisi falan mı var bizim burada?" diye soran vatandaşa yanıt verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gece saatlerinde (15 Şubat 2021) kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımla 81 ilin son 7 günlük vaka tablosunu açıkladı.

Koca'nın açıkladığı tabloda Kahramanmaraş'ın ismine yer verilmemesi üzerine bir sosyal medya kullanıcısı "Sayın bakan neden sadece Kahramanmaraş ilinin adı yazılmamış? Grafiği hazırlayan arkadaşın eski sevgilisi falan mı var bizim burada?" diye sordu.

Koca ise söz konusu mesajı alıntılayarak şu yanıtı verdi:

"Alperen Bey, belki orada grafiği hazırlayan arkadaşın eski sevgilisi yok ama Anadolu’nun güzel insanları var. Orayı görünce Kahramanmaraş olduğunu herkes bilir."

Alperen Bey, belki orada grafiği hazırlayan arkadaşın eski sevgilisi yok ama Anadolu’nun güzel insanları var. Orayı görünce Kahramanmaraş olduğunu herkes bilir :) https://t.co/07UYPPbzi1 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 15, 2021

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