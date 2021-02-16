Altun: Seçim öncesinde barış yalanları söyleyen HDP, seçim sonrasında çukur siyasetinin başat aktörü oldu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Seçim öncesinde barış yalanları söyleyen HDP seçim sonrasında çukur siyasetinin başat aktörü oldu. PKK'nın ülkeyi iç savaşa sürükleme planına tamamen teslim oldu” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter’dan yaptığı açıklamada “HDP, ‘PKK’dan kopacağım, Türkiye’nin partisi olacağım’ diyerek 7 Haziran 2015 seçimlerinde 6 milyon oy aldı. Seçimden kısa bir süre sonra PKK, HDP’nin oyunu kendisine kalkan yaparak ‘devrimci halk savaşı’ başlattığını duyurdu. HDP derhâl bu alçaklığa teslim oldu! HDP o gün bitti.

‘HDP PKK’nin ülkeyi iç savaşa sürükleme planına tamamen teslim oldu’

Seçim öncesinde barış yalanları söyleyen HDP seçim sonrasında çukur siyasetinin başat aktörü oldu. PKK’nın ülkeyi iç savaşa sürükleme planına tamamen teslim oldu. O gün de bunları korkusuzca söyledik. Hata ve ihanet içinde gördüklerimizi net bir şekilde uyardık.

Seçim öncesinde barış yalanları söyleyen HDP seçim sonrasında çukur siyasetinin başat aktörü oldu. PKK’nın ülkeyi iç savaşa sürükleme planına tamamen teslim oldu. O gün de bunları korkusuzca söyledik. Hata ve ihanet içinde gördüklerimizi net bir şekilde uyardık. pic.twitter.com/N1eX4y98JX — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 15, 2021

O günden bugüne devletimiz terörü kaynağında kurutma siyasetini hayata geçirerek PKK’nın varlığına içeride ve dışarıda ağır darbeler vurdu. Yurt dışı askeri operasyonlar, askeri konuşlanmalar ve dış istihbarat bu süreçte önemli unsurlar olarak öne çıktı.

Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu o gün olduğu gibi bugün de ülkemizin terörle mücadelesinin en önemli teminatıdır. Başaramayacaksınız. Milletimizi bölemeyeceksiniz. Bayrağımızı indiremeyeceksiniz. Vatanımızı parçalayamayacaksınız. Ezanlarımızı susturamayacaksınız” dedi.