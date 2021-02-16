Perinçek: Öyle her 13 kişi öldüğü zaman ulusal yas olmaz

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Gara’da PKK tarafından alıkonulan 13 kişinin öldürülmesi konusunda CHP’nin ulusal yas ilanı talebinde bulunması üzerine “Öyle her 13 kişi öldüğü zaman ulusal yas olmaz” dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Habertürk TV’de katıldığı bir tartışma programında, PKK tarafından alıkonduktan sonra Gara operasyonu sırasında öldürülen vatandaşlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Programın sunucusu Kübra Par, diğer konuklardan Gürkan Zengin’e "CHP’nin ulusal yas ilanı talebine ne dersiniz?" sorusunu yöneltti. Zengin, “Benim buna bir itirazım olmaz. Olacaksa olur. Yasal mevzuat ne diyorsa uygundur” dedi.

Bu sırada söz alan Perinçek ise, “Öyle her 13 kişi öldüğü zaman ulusal yas olmaz" ifadelerini kullandı.