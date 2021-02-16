186 nükleer mühendis 2023 için hazır

Rusya’ya nükleer mühendislik eğitimi almaları için giden gençler Türkiye’nin ilk nükleer güç santralında görev alacak. 2018’de 35, 2019’da 53, 2020 yılında ise 55’i mezun olurken, genç mühendislerin 43’ü bugün mezun oluyor. Böylece Türkiye’nin nükleer mühendis sayısı 186’ya ulaşıyor.

2023 yılında Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) ilk reaktörünün devreye alınması planlanıyor. Akkuyu inşaat çalışmaları sürerken, bir yandan da santralda görev alacak mühendisler yetiştiriliyor.

Bugün (16 Şubat 2021) 43 nükleer genç daha mezun olacak, öğrenci olarak gittikleri Rusya’dan nükleer Mühendis olarak Türkiye’ye dönecek ve Türkiye’nin ilk nükleer güç santralında görev alacaklar.

2020'de imzalandı

Akkuyu nükleer santralının yapımına ilişkin Türkiye ile Rusya arasında 2010 yılında hükümetler arası anlaşma imzalandı. Santral, her biri 1200 MW güce sahip VVER-1200 tipi “III+” nesil reaktörlü 4 güç ünitesinden oluşacak. Bu anlaşma kapsamında Akkuyu’nun işletmesinde çalışmak üzere Türkiye’deki üniversitelerde fen bilimleri ve mühendislik öğrenimi gören öğrenciler arasında yazılı sınav ve mülakatlarla seçim yapıldı.

6.5 yıl eğitim aldılar

Bu öğrenciler, yapılan seçimin ardından, nükleer mühendislik eğitimi almaları için Rusya’ya gönderildi. Boğaziçi, ODTÜ, İTÜ, Ankara, İstanbul, Ege, Erciyes, Çukurova, Karadeniz Teknik ve Dicle gibi çeşitli üniversitelerde okuyan gençlerden seçilen öğrenciler, Türkiye’deki eğitimlerinden vazgeçerek en baştan yeni bir eğitim programına başladılar.

Hürriyet gazetesinden Neşe Karanfil'in haberine göre, öğrenciler Moskova Nükleer Fizik ve Mühendislik Enstitüsü MEPhI’nin Moskova ve Obninsk şehirlerinde bulunan kampüslerinde toplam 6.5 yıl süren zorlu bir eğitime tabi tutuldu. İlk yıl Rusça hazırlık ve 5.5 yıl süren uzmanlık eğitimi ile staj programı alan gençler, dünyanın farklı ülkelerindeki benzer projeler için gönderilen öğrencilerle birlikte eğitim aldı. Programa, 2015 yılında Saint Petersburg’daki Saint Petersburg Büyük Petro Politeknik Üniversitesi de dâhil oldu. 6.5 yıl süren bu programdan mezun olanların diplomalarına Türkiye’de YÖK tarafından bütünleşik lisans ve yüksek lisans eğitimi olarak denklik veriliyor.

186 mühendis mezun

2011-2016 yılları arasında MEPhI’ye nükleer mühendislik eğitimi için gönderilen öğrencilerden 2018 yılında 35, 2019 yılında 53, 2020 yılında ise 55’i mezun olurken, genç mühendislerin 43’ü ise bugün mezun oluyor. Böylece toplam mezun sayısı 186’ya ulaşıyor. Lisans düzeyinde 2022 yılında da 58 genç daha mezun olacak.

22 genç de yüksek lisansını tamamlayacak

Nükleer enerji alanında yüksek lisansını tamamlayan 22 öğrenci de bu yıl mezun olacak. 2019 ve 2020 yıllarında Saint Petersburg Büyük Petro Politeknik Üniversitesi’ne nükleer enerji alanında yüksek lisans eğitimi için toplam 47 öğrenci gönderildi. 25 öğrenci ise 2022’de yüksek lisansını tamamlayacak. Bu yıl ayrıca 25 öğrencinin daha gönderilmesi planlanıyor. Mezun olarak Akkuyu Nükleer Anonim Şirketinde göreve başlayan genç uzmanlar, Akkuyu Santralı’nın inşaatında aktif şekilde görev alıyorlar.