Öz Sağlık İş Sendikası, 185 bin çalışanına ferdi kaza sigortası yaptıracak

Hak-İş Konfederasyonu’na bağlı Öz Sağlık İş Sendikası Başkanı Devlet Sert, sağlık personeline yapılan ek ödemeden sağlık ve sosyal hizmet işçilerinin faydalanamadığına dikkat çekti ve ''185 bin sağlık ve sosyal hizmet işçisi üyemizi ferdi kaza sigortası kapsamına alıyoruz'' dedi.

Hak-İş Konfederasyonu’na bağlı Öz Sağlık İş Sendikası, 185 bin sağlık ve sosyal hizmet çalışanı üyesi için ferdi kaza sigortası kararı aldı.

Sendika üyesi işçiler 60 bin liralık ferdi kaza sigortasından faydalanabilecek.

Konuya ilişkin olarak bir açıklama yapan Öz Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, salgın koşullarında tüm sağlık çalışanlarının canları pahasına bir mücadele ortaya koyduklarına işaret etti ve “Yapılan ek ödemeden sağlık ve sosyal hizmet işçileri faydalandırılmamışlardır. Oysa sağlık hizmeti bir bütündür. İşçi-memur ayrımı yapılmadan tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanları evlerine dahi uğramadan sürecin içinde yer almışlardır'' dedi.

Sert, ''Sendika olarak aldığımız bir karar ile 185 bin sağlık ve sosyal hizmet işçisi üyemizi ferdi kaza sigortası kapsamına alıyoruz. Kapsam her bir üyemiz için 60 bin lira değerindedir. Emeklerinin karşılığı olan ek ödemede yapılan ayrımı telafi etmeye yetmeyebilir ancak üyelerimizi ve emeklerini çok önemsiyoruz'' ifadelerini kullandı.