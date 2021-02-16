Erdoğan: Harekatları önümüzdeki süreçte tehditlerin yoğun olduğu bölgelere genişleteceğiz

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Sizlerle bir kere daha buluşmayı, hasbihal etmeyi nasip eden Rabbime hamdediyorum.

- Birkaç gündür yüreklerimiz şehitlerimizin acısıyla buruk. Her kesimden sivil katliamlarıyla dolu, alçak bir terör örgütüyle mücadele ediyoruz. Bu son hadise Türkiye'nin PKK ile mücadele için Irak'ın kuzeyi ve Suriye'de yürüttüğü mücadelenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ispatladı. PKK terörüne karşı içeride ve dışarıda samimiyesiz duruş gösteren herkesin gerçek yüzünü de tekrar gösterdi. PKK'ya PKK diyemeyen, katliama katliam diyemeyenler, çevirdikleri fırıldakları gizlemeye çalışan güruhun foyaları ortaya döküldü.

- Kendi güvenlik ve refahları için dünyayı ateşe vermekten çekinmeyenlerin tutarsızlıkları bu durumlarda çok daha açık şekilde kendini belli ediyor. 13 masumun infazı hadisesinde gelen birkaç cılız sesin dışında Türkiye'nin yanında kimseyi göremedik. Ey Batı, neredesin? Neden sesiniz çıkmıyor? Sesiniz çıksa da çıkmasa da biz görevimizi biliyoruz. Bu teröristlere Allah izniyle bu ülkede fırsat vermeyeceğiz.

- Bir süredir yürüttüğümüz ve önemli mesafe aldığımız harekatları önümüzdeki süreçte tehditlerin yoğun olduğu bölgelere genişleteceğiz.

- Bugün bakanlar, CHP Genel Başkanı'nı ziyaret ettiler, bilgilendirme yaptılar. İYİ Parti'yi de bilgilendirdiler. MHP Genel Başkanı, Cumhur İttifakımızın bir kadını Sayın Devlet Bahçeli ise zaten "Biz size inandık, biliyoruz, bize gelmenize gerek yok" dedi. Yola devam ediyoruz.

- Güvenli hale getirdiğimiz bölgelerde ne kadar gerekiyorsa o kadar kalacağız.

- Kardeşlerim biz size inandık, şu heyecanınızda şunu görüyorum; sizler de bize inandınız. Allah'ın izniyle bu davayı kimse çökertemez. Bu doğrultuda milletimizle yeni müjdeleri paylaşacağımız bir dönem olacaktır.

- Şunu da söyleyeyim he, bu bir bayan da olabilir, erkek de olabilir. Kim kazanırsa onu uzaya göndeririz.