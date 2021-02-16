Akar ve Soylu, Gara operasyonuyla ilgili Meclis'i bilgilendiriyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gara'daki operasyonla ilgili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni (TBMM) bilgilendiriyor.

Sözü ilk olarak Akar aldı, PKK'ya karşı operasyonların sürdüğünü belirten Akar, şunları söyledi:

- Irak’ın kuzeyinde, varlığını sürdürmeye çalışan PKK’ya karşı operasyonlarımız artan bir şiddet ve tempoda aralıksız devam etmektedir.

- Pençe Kartal-2 kara desteği olmadan 35 km. derinlikte icra edildi. Kritik ve önemli operasyon, nitelik olarak diğerlerinden farklılık gösteriyor.

- Mağaraya hava unsurlarıyla etki etmek mümkün değildi.

- Mağara girişinde sadece göz yaşartıcı bomba kullanıldı.

- Gara'daki mağarada 7 kapı vardı. Güvenli bir şekilde teker teker açıldı. 13 vatandaşımızın şehit edildiği bölmeye gidildi. Oraya girildiğinde vatandaşlarımızın naaşı yerde görüldü.

Ardından Soylu kürsüye çıktı. "Gardırop siyasetçisi değiliz biz. Bize verilen sorumluluğu bu dünyada da öteki dünyada da yerine getirmek için çaba sarf eden arkadaşlarız" ifadesini kullanan Soylu, dün bir cenazeye katıldığını ve Ünzile isimli vatandaşın kendilerine "Dik durun, dik durun, dik durun" dediğini aktardı.

Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Bir milletvekili Gara’da boy gösterdi. Nasıl boy gösterdiğini de biliyoruz. İsmini sorarsanız söyleriz.

- 'Hiç devlet irtibat kurmamış.' Yalanın bu kadarı, yazıklar olsun.

- Öznur Çalık burada, bu çocukların kaçırıldığı zaman siz Pervin Buldan'ı aradınız mı aramadınız mı? Pervin Buldan dedi ki; 'Biraz misafir edecekler, sonra bırakacaklar'

-Çocukların ellerine boyları kadar silah tutuşturdukları için orada 15 bin kişi var. Ama işimiz bitmedi. Bu PKK ve PYD terör örgütü, ailelerimize, şehitlerimize, annelere karşı zafer kazanamayacak. Benim genel başkanımı ağzınıza alacak ağzınız yok.

- Bu kadar izahattan sonra derlerse ki 'Trump'tan bunu isteseydiniz' diye sorarlarsa, siz yanınızdaki gruptan bunu istemek için ne yaptınız da bu memleketin evlatı olmayan Trump'tan bunu istiyorsunuz.