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    Kadıköy Belediyesi işçileri greve başladı

    Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı, Kadıköy Belediyesi işçileri greve başladı

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    DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası'na üye işçiler, sendika ile Kadıköy Belediyesi şirketi Kasdaş arasındaki 2300 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine, belediyenin bahçesinde greve başladı.

    DİSK Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 1 No'lu Şube'nin örgütlü olduğu Kadıköy Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine 2300 işçi greve başladı.

    İşçiler adına açıklama yapan DİSK Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 1 No’lu Şube Başkanı Ahmet Arıkan şunları söyledi:

    "DİSK’e bağlı İstanbul Anadolu yakası 1. Nolu Şube’nin şube yöneticileri, temsilcileri ve işçileri olarak hep dedik ki, ‘biz artık örgütlüyüz, biz artık güçlüyüz, biz artık bilinçliyiz, yan yanayız, hakkımızı almadan, emeğimizin karşılığını alamadan, durmayacağız, direneceğiz, mücadele edeceğiz’. İşte bugün tam da o gün. Hep söyleniyordu ‘belediyelerde grev olmaz’. Belediyelerde bal gibi grev olur, böyle aslanlar gibi grev olur ve işçinin tamamı gece gündüz bu grevine alanda sahip çıkar."

    'Cebimizden asgari ücretin yüzde 60-70’i oranında paralar eksildi'

    '3 yıldır, şirketlere geçtikten sonra asgari ücrete gelen zamları alamadık' ifadelerini kullanan Arıkan, mağduriyetlerini şu şekilde dile getirdi:

    ''Cebimizden asgari ücretin yüzde 60-70’i oranında paralar eksildi. Asgari ücretin yüzdeleri sıfırlandı, artık asgari ücretin altında ücretler almaya başladık. Şirketler geçmeden önce bizim sırtımızdan zengin olan taşeron firmalar her birimizin üzerinde 700 lira ile bin lira arası para kazanıyordu, bu paralar da bize gelmedi. Bu paralar da belediyelerin ve kurumların cebinde kaldı.”

    Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı: En düşük 4 bin 972 liralık teklifimiz kabul edilmedi

    Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Teklifimiz, merkezi hükümetin işçiye verdiği AGİ dahil 2 bin 825 lira 90 kuruşluk asgari ücretin üzerindedir. İşçilerimizin eline geçecek toplam net gelir, ikramiyeler hariç en düşük 4 bin 972 liralık teklifimiz sendika temsilcileri tarafından kabul edilmemiştir. Teklifimiz, en düşük ücretliye yüzde 38 zamdır" dedi.

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    Etiketler:
    grev hakkı, Grev, işçi, toplu iş sözleşmesi, Kadıköy Belediyesi, DİSK
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