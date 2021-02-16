Sosyal medya canlı yayınında kaçak ürün tanıtırken yakalandı

İzmir'de polis kaçak parfüm ve kol saati satan 4 şüpheliyi, sosyal medyadan canlı yayınla ürünlerin tanıtımını yaptıkları sırada yakaladı. Canlı yayına, polislerin ‘Polis geldi, yayını kesin’ uyarısı yansırken, operasyonda piyasa değeri 500 bin TL olan 1351 adet kaçak parfüm ve 8 kol saati ele geçirildi.