İstanbul'da yüz yüze eğitime ara

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, devam eden kar yağışı nedeniyle bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 17 Şubat Çarşamba günü bir gün süreyle ara verildiğini bildirdi. Engelli, hamile ve kronik hastalığı olan kamu personeli de idari izinli sayılacak.