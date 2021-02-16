İstanbul'da yüz yüze eğitime ara

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime yarın ara verildiğini duyurdu.
Vali Yerlikaya yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
- "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son verilere göre; salı ilimizde hava durumunun; 'çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, yerel olarak kuvvetli (5-20 cm) kar sağanakları şeklinde etkili olması bekleniyor. 17 Şubat 2021 Çarşamba günü ilimizde hava durumunun; 'parçalı ve çok bulutlu, Avrupa Yakası'nda öğle, Anadolu Yakası'nda akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı geçmesi, Anadolu Yakası'nda yerel olmak üzere öğle saatlerine kadar kuvvetli olması' beklenmektedir.
- Kıymetli İstanbulluların ve öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamaması için Valiliğimizce; resmi-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, muhtelif kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine çarşamba günü bir gün süreyle ara verilmiştir.
Malûl ve engelliler ile hamilelere idari izin
- Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engelliler ile hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın, belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacaklardır. İlimizi etkileyen olumsuz hava şartları nedeniyle ilgili kurumlarımızın ekipleri 24 saat esasıyla görev yapmaya devam ediyor. Sizlerden, kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmanızı bekliyoruz."
Sevgili İstanbullular,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 16, 2021
❄️Devam eden kar yağışı nedeniyle;
📌Bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 17 Şubat Çarşamba günü bir gün süreyle ara verilmiştir.
📌Kamu kurumlarında engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel izinli sayılacaktır.https://t.co/yJ3HvkLgxe https://t.co/hmGq7AvwuP
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