Metiner: Türkiye'de demokrasi eksikliği yok, fazlalığı var

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, kişisel Twitter hesabında HDP'ye yönelik olarak bazı eleştirilerde bulundu.
"Türkiye'de demokrasi eksikliği yok, fazlalığı var" görüşünü dile getiren Metiner, şunları söyledi:
- "Demokrasi fazlalığı olmasaydı HDP kalkıp PKK terör örgütünün aleni sözcülüğünü yapamazdı. Demokrasi fazlalığı, demokrasiyi zehirler. Biline."
TÜRKİYE’DE DEMOKRASİ EKSİKLİĞİ YOK FAZLALIĞI VAR.— Mehmet Metiner (@MetinerBasin) February 16, 2021
DEMOKRASİ FAZLALIĞI OLMASAYDI HDP KALKIP PKK TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ALENİ SÖZCÜLÜĞÜNÜ YAPAMAZDI.
DEMOKRASİ FAZLALIĞI, DEMOKRASİYİ ZEHİRLER, BİLİNE!
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