Gaziantep'te boyamak için girdikleri 10 metrelik su deposunda mahsur kalan Cihan ve Safiye Y. çifti, 15 saat sonra itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Gaziantep'in, Oğuzeli'ne bağlı Dokuzyol Mahallesi'nde pazar günü gerçekleşen olayda Cihan ve Safiye Y. çifti, arazilerinde bulunan 10 metrelik su deposunu boyamak için içine girdi. Ancak, çift bir süre sonra boyanın etkisiyle bayıldı.

Uzun süre anne ve babasından haber alamayan kızlarının durumu bildirmesiyle olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Çiftin su deposunda olduğunun belirlenmesinin ardından itfaiye ekipleri, iş makinesiyle içeri girdi. Boya kokusundan etkilenerek baygınlık geçirdiği ve soğuktan donmak üzere olduğu belirlenen çift, bellerine halat bağlandıktan sonra iş makinesiyle depodan çıkarıldı.

Su deposundan mahsur kalan çift 15 saat sonra kurtarıldı https://t.co/rOSTse0foE pic.twitter.com/McsqzPMD54 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 16, 2021

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