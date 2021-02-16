İkranur Tirsi'nin babası: Kız kardeşimden beklerdim ama erkek kardeşimden değil

Geçen sene Giresun'da kaybolan 7 yaşındaki İkranur'un cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili itirafçı olan 14 yaşında amca dün tutuklandı. Acılı aile cinayetle ilgili kafalarında çok soru işareti olduğunu söyleyerek savcılıktaki ifade dosyasını okumak için talepte bulunduklarını belirtti.

Olayın ardından İkranur'un annesi Nazlı Tirsi, olayın şokunu yaşadıklarını söyledi. Acılı anne, cinayeti itiraf eden amca yerine halanın olayı gerçekleştirmiş olabileceğine öne sürdü.

Nazlı Tirsi, "Biz savcı ile henüz görüşmedik. Görüşmek için talepte bulunduk. İfadeleri gözümle görmek istiyorum. Böyle bir şey beklemiyorduk. Dışarıdan biri yaptı zannediyorduk. Aile içinden belki biri görmüştür, tehdit edilmiştir, o yüzden susuyordur diye düşünüyorduk. Amcanın itirafını öğrenince şoke olduk. Bizim de kafamızda çok soru işareti var. Bir türlü kafamızda olayı netleştiremiyoruz. Amca ile yeğeni İkranur arasında bir kıskançlık vardı. Ama bu kadar ileri gidebileceğini hiç düşünmedik. Haladan beklerdik aslında ama amca neden yapıyor? Bu kadar nefesi kesilip ölecek kadar insan boğmak kolay değil. Olayda 3’üncü kişi de mi var diye düşünüyorum” dedi.

Baba Serdar Tirsi de, "Ben kız kardeşim Ayşe’den bekliyordum böyle bir şey ama erkek kardeşim S.T'den beklemiyordum. S,T. belki tanık olmuştur diye düşünüyordum. S,T'ye daha önce de sormuştum. Bir şey biliyor musun, gördün de bir şey, seni tehdit ettiler de susuyor musun, korkma diye. Ama hiçbir şey söylemedi. Şimdi savcılıkta verilen ifadeyi görmek için talepte bulunduk. Okuyunca ifadeyi belki kafamızdaki soru işaretleri biraz da olsa cevap bulur" diye konuştu.