Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Bizim Yunus" Yılı Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

- Vefatının 700. senesinin devrinde Yunus Emre'yi rahmetle yad ediyorum. 2021 senesi tarihimiz ve kültürümüz açısından birçok önemli yıl dönümünü barındırıyor.

- Bu sene İstiklal Marşımızın kabul edilişinin 100. yılıdır. Yine 2021 senesi Yunus Emre'nin vefatının 700. yıl dönümüne tekabül ediyor. 2021 yılını İstiklal Marşı ve Yunus Emre, ve Hacı Bektaş-ı Veli yılı ilan ettik. UNESCO vefatının 700. yılı nedeniyle 2021 yılını Yunus Emre'ye adadı.

- Asırlardır dilden dile aktarılan şiirleriyle Yunus Emre dergahlardan birinde yetişmiş, aşık Yunus olmuştur. Yunus Emre aşk medeniyetinin bayraktarı olmuştur.

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