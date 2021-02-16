Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden Özdağ’ın iddialarına yalanlama: Olayın tüm belge ve görüntüleri adli mercilere gönderildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın kendisine yönelik saldırıya ilişkin bazı görüntülerin tahkikat dosyasına konulmadığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın düzenlediği basın toplantısında, kendisine yönelik saldırıya ilişkin bazı görüntülerin tahkikat dosyasına konulmadığını iddia ettiği hatırlatıldı.

Selçuk Özdağ'a saldırı anının görüntüleri ortaya çıktıhttps://t.co/zMEeMvDCDj pic.twitter.com/o7LL5mA7HQ — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 19, 2021

Açıklamada, "Söz konusu iddia gerçek dışı olup bahsedilen görüntüler dahil, olaya ilişkin tüm bilgi, belge ve görüntüler tahkikat dosyasına eklenerek adli mercilere gönderilmiştir" denildi.