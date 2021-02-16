Pınar Gültekin davasında Mertcan Avcı'nın tahliyesine itiraz

Pınar Gültekin davasında katil zanlısının kardeşi sanık Mertcan Avcı dün tahliye edilmişti. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı ise karara itiraz etti.

Muğla Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin davada, olaya iştirak ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan ve tutuklu yargılanan katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'nın tahliyesine Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan itiraz geldi. Başsavcılık, Mertcan Avcı'nın adli kontrol şartıyla tahliye kararının itirazen incelenerek kaldırılmasını talep etti.

Milliyet gazetesinden Damla Güler'in haberine göre savcılığın mahkemeye gönderdiği itiraz dilekçesinde Mertcan Avcı’nın “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan yargılandığı belirtildi. Delil durumu dikkate alındığında sanığın bu suçu işlediğine dair kuvvetli somut delillerin bulunduğu belirtilen dilekçede şu ifadeler yer aldı:

“Tahliye edilen Mertcan Avcı’nın tasarlayarak ve canavarca hisle adam öldürmek suçundan yargılanan ağabeyi Cemal Metin Avcı ile aynı dosya kapsamında yargılanması, yine sanığın eyleminin ağabeyinin eylemleri ile bağlantılı olması, bu nedenle yapılan yargılama kapsamında tüm delillerin toplanmamış tamamen toplanmamış olması dikkate alındığında tahliye edilen Mertcan Avcı’nın delilleri karartma ve kaçma şüphesi bulunması.”

Tahliyeye Gültekin ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir de itiraz etti. İtirazı Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi değerlendirecek.

Ne Olmuştu?

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz 2020'de Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Ailesinin Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.

Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de deliller ortaya konunca bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'i bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra varille Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını itiraf etmiş ve tutuklanmıştı.

Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı da soruşturma çerçevesinde telefon sinyallerinin ağabeyiyle aynı zaman diliminde olay yeri ve yakınlarında tespit edilmesi üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, "delil karartmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı.