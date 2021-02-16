Emniyet'ten Doğan Cüceloğlu'nun ölümüne ilişkin açıklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Doğan Cüceloğlu'nun ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada 'kafa kısmında düşmeye bağlı kanamanın olduğu anlaşılmış olup, konu ile ilgili çalışmalar devam ediyor' ifadelerini kullandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu'nun evinde ölü bulunmasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yerildi:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 06.02.2021 tarihi saat 14.00 sıralarında Beşiktaş ilçesi Akatlar Mahallesi'nde, meydana gelen olayda; Mehmet Doğan CÜCELOĞLU isimli şahsın yaşamını yitirdiği bilgisinin edinilmesi üzerine; müteveffanın evinde yapılan inceleme ve araştırma sonucunda, müteveffa şahsın evini haftada 2 defa temizlemeye giden M.Ç isimli şahısla yapılan görüşmede, evin kapısına geldikten sonra 2 defa zile bastığı, kapıyı açan kimse olmadığı, evin içine girdiğinde müteveffa şahsı hareketsiz olarak yerde yatar vaziyette gördüğünü ve daha sonra yetkililere haber verdiğini beyan etmiş, müteveffanın kafa kısmında düşmeye bağlı kanamanın olduğu anlaşılmış olup, konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir."

Cüceloğlu, Beşiktaş Akatlar'daki evinde bugün ölü bulunmuştu. Alışverişten dönen Cüceloğlu'nun eşi, evde kocasının cansız bedeni ile karşılaşmıştı.