Urla'da etkili olan fırtına 70-80 kilometre hıza ulaştı

İzmir genelinde etkili olan kuvvetli fırtına, Urla ilçesinde de hayatı olumsuz etkiledi. İlçede tekneler batmaktan zorlukla kurtarılırken, fırtına nedeniyle elektrik kesintisi yaşandı.

Urla'da zaman zaman 70-80 kilometre hızlarına ulaşan fırtına, kıyı şeridinde yaşayanlara zor anlar yaşattı. Bazı tekne sahiplerinin çekiciler, vinçler yardımıyla teknelerini batmaktan son anda kurtardıkları görüldü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait reklam panolarının zeminle bağlantılı olan dübellerini yerlerinden söktü. Elektrik trafolarının ark yapmasına ve bazı mahallelerde elektrik kesilmesine neden oldu. Fırtına sebebiyle arıza telefonları yağdı.

İzmir'in Urla ilçesinde etkili olan fırtına 70-80 kilometre hıza ulaştı https://t.co/HVShoXMAHk pic.twitter.com/9jmyuCjcYJ — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 16, 2021

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