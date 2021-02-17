Prof. Dr. Özlü Doğu Karadeniz’de koronavirüs vakalarındaki artışın nedenini açıkladı

Doğu Karadeniz Bölgesinde son bir haftada artan Kovid-19 vakalarını değerlendiren Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle bölgede yaşayanların bir çoğunun cuma günü akşamı itibariyle köylerine gittiğini ve akrabaları ile bir araya geldiğine dikkat çekti.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın pazartesi günü açıkladığı tabloya göre 8-14 Şubat tarihleri arasında Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki illerin haftalık vaka sayılarında Türkiye genelinde ilk sırayı almasını değerlendirdi.

Açıklanan tabloya göre, Doğu Karadeniz Bölgesinde haftalık vaka sayıları Trabzon’da 100 bin kişide 228,08, Rize’de 100 bin kişide 202,44, Ordu’da 100 bin kişide 194,42, Giresun’da 100 bin kişide 184,34 olarak gerçekleşti.

Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki bu illeri yine aynı bölgeden Gümüşhane’de 100 bin kişide 97,18, Artvin'de 87,42 ve Bayburt’ta 100 bin kişide 60,71 olarak izledi.

Bu rakamlar, İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük illerin çok üzerinde olurken, İstanbul’da 100 bin kişide 60,19. Ankara’da 35,49. İzmir’de ise 44,39 olarak belirlendi. En az vaka sayıları ise Şırnak’ta 100 bin kişide 7,82. Hakkari’de ise 100 bin kişide 9,55 olarak gerçekleşti.

'Çok sürpriz olmadı'

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Tevfik Özlü şunları söyledi:

“Tablo yayınlanır yayınlanmaz bizim ilk dikkatimizi çeken o oldu. Çok sürpriz olmadı. Bu bölgede çalışan bir hekim olarak son zamanlarda özellikle aile içi bulaşların çok fazla olduğunu görüyorduk. Vaka sayılarından hakikaten yükseklik var. Neden Karadeniz Bölgesinde böyle. Bunun tam net cevabını bilmiyorum ancak tahminim gözlemlerim bu bölgede daha çok aile içi bulaşların çok olduğu yönünde. Çünkü aynı aileden çok sayıda hastamız oluyor. Yani bir bakıyorsunuz bir ailede 7-8 kişi birden Kovid olmuş, bazıları hastanede yatıyor bazıları evde tedavi oluyor yoğun bakımda yatanlar var. Maalesef kaybettiğimiz hastalarımız oluyor.

'En önemli sebep aile içi bir araya gelmeler'

Genel olarak baktığımızda Karadeniz insanı çok sıcakkanlı, bir arada olmayı seven, yakınlarıyla dostlarıyla olmayı seven sosyal bir yapısı var. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle insanımızın çoğu cuma günü akşamı itibariyle köylere gidiyor ve orada bir araya geliyorlar. Akraba, aile bütün kardeşler, eşler, çocuklar, torunlar, büyükanneler, büyükbabalar konu komşuda bazen bunlara katılıyor. Bayağı büyük, cumartesi, pazar kahvaltı sofraları kuruluyor bir arada yeniliyor içiliyor sohbet ediliyor. İki gün hafta sonu köyde birlikte vakit geçiriyorlar. Tabi bu arada bulaşlar oluyor. Benim gördüğüm kadarıyla bu bölgedeki vaka sayılarının bu kadar yüksek çıkmasının en önemli sebebi aile içi bir araya gelmeler."