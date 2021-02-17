İstanbul'da kar yağışı devam ediyor: Sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı

Meteoroloji'nin uyarıda bulunduğu, Pazar günü başlayan kar yağışı İstanbul'da bugün sabahın ilk saatlerinde de devam etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD'ın İstanbul için yaptığı kar uyarısının ardından Pazar günü başlayan kar yağışı devam ediyor.

Saat 05.30 sıralarında başlayan kar yağışı İstanbul genelinde etkili oluyor. Gece boyunca aralıklarla yeniden etkili olmaya başlayan kar yağışı sabah saatlerinde şiddetini arttırdı. Yollar ve binalar beyaza bürünmeye başlarken kar yağışı Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nden görüntülendi.

Sabah saatlerinde yağmaya başlayan kar yağışı nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ait kar küreme ekipleri teyakkuza geçti. D100Bostancı köprüsü, Kartal köprüsü otoban bağlantı yolu ve TEM otoyolu Ataşehir mevkiinde kar yağışının devam ettiği görüldü.

Verilen kar alarmının ardından İstanbul'un ana arterlerinde ve işlek caddelerinde bulunan karla mücadele araçları da her hangi bir olumsuzluk yaşanmaması için hazır bekledi.