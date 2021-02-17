IŞİD'in 'sözde mali işler sorumlusu' yakalandı

Suriye'nin Rakka bölgesinde IŞİD içerisinde 'sözde mali işlerden sorumlu silah örgüt üyesi' olarak faaliyet gösteren ve illegal yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen zanlı Mersin'de gözaltına alındı.

Mersin Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin Rakka bölgesinde IŞİD içerisinde 'sözde mali işlerden sorumlu silahlı örgüt üyesi' olarak faaliyet yürüten zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekipler, Mersin'de belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheliyi gözaltına aldı.

AA'nın aktardığı habere göre, şüphelinin ikametinde cep telefonu ve dijital materyaller ele geçirildi.