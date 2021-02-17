İş adamı Demir Sabancı'ya tehdit: 'Uzun uzun baktım, 'Bu kedi yaşamamalı' dedim'

İş adamı Demir Sabancı'nın kullandığı iş ve şahsi mail adresine ölüm tehditlerinin de yer aldığı 20 ayrı mail atan şahıs tespit edildi. Sabancı'ya hitaben son olarak "Evin önünde bir kedi var. Kediye uzun uzun baktım, 'Bu kedi yaşamamalı' dedim. Kedi dün ölmüş" diyen Kamil B.'nin 3 yıla kadar hapsi istendi.

İş adamı Demir Sabancı, geçen günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir suç duyurusunda bulundu.

Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre Demir Sabancı, şahsi kullandığı mail adresine önce kimliği belirsiz bir kişi tarafından mail geldiğini kaydetti. Mail içeriğinde anlamsız cümleler bulunduğunu belirten Sabancı, mailleri dikkate almadığını fakat ısrarlı ve istikrarlı şekilde gelmeye devam ettiğini kaydetti.

"Evin önünde bir kedi var. Kediye uzun uzun baktım, bu kedi yaşamamalı dedim. Kedi dün ölmüş" ifadelerinin de yer aldığı mailler nedeniyle huzursuz olduğunu beyan eden Sabancı'nın ihbarı üzerine savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yürütülen soruşturmada Sabancı'ya gelen maillerin IP adresi tespit edildi ve 36 yaşındaki Kamil B.'ye ulaşıldı. Kamil B.'nin Sabancı'ya gönderdiği mailleri, aynı aileye mensup kişilere, ailesi ile birlikte desteklediği üniversiteye ait maillere toplu olarak gönderdiği ortaya çıktı. Kamil B., "mail adresi bana ait" değil dedi.

Savcılık, şahsın daha önce Asliye Ceza Mahkemesi'nde başka bir vatandaşa karşı tehdit suçunu işlediği gerekçesiyle yargılandığını ve mahkemedeki savunmasında kullanmadığını beyan ettiği mail adresini kullandığını ikrar ettiğini ortaya çıkarttı.

Savcılık, Kamil B.'nin gönderdiği mesajlarla kişilerin huzur ve sükununu bozduğu, yine mesaj içeriklerinde Sabancı'ya hitaben "Evin önünde bir kedi var. Kediye uzun uzun baktım, bu kedi yaşamamalı dedim. Kedi dün ölmüş" şeklinde tehdit içerikli sözler sarf ettiğini ileri sürerek dava açtı.

3 yıla kadar hapsi istenen Kamil B. hakkında düzenlenen iddianamede, Kamil B.'nin daha öncesinde tanımadığı ve tanışmadığı halde haricen edindiği müşteki Demir Sabancı'nın kullanımında bulunan ve dosya kapsamında tespit edilemeyen yöntemlerle edindiği mail adresine 06.04.2020 tarihi ila 15.04.2020 tarihleri arasında toplam 20 adet "Love letter", "Aşk Mektubu", "rica" başlıklarında mailler gönderdiği anlatıldı. Dava, Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.