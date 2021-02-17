Bakan Karaismailoğlu: Türksat 5A haziranda teslim alınacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türksat 5A, yörünge testleri yapıldıktan sonra haziranda teslim alınacak ve çalışmaya başlayacak" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Ka Bant Milli Uydu Haberleşme HUB Sistemi ve Modem Geliştirilmesi Projesi” imza töreninde yaptığı konuşmada, Türksat 5A'nın, yörünge testleri yapıldıktan sonra haziranda teslim alınacağını belirtti.