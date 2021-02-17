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    Medya Ombudsmanı Bildirici analiz etti: Tartışma programlarının değişmeyen yüzleri kimler, rekor hangi isimlerde?

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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202102171043828416-medya-ombudsmani-bildirici-analiz-etti-tartisma-programlarinin-degismeyen-yuzleri-kimler-rekor/

    Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, bir ay boyunca NTV, CNN Türk, Habertürk, Haber Global, A Haber, Halk TV, Tele 1, KRT'deki tartışma programlarını izleyerek analiz yaptı. Bildirici, "Halk TV, Tele 1 ve KRT’deki tartışma programlarını da eklersek en çok ekrana çıkma birinciliğini gazeteci Gürkan Hacır’a vermek gerekiyor" dedi.

    Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, haber kanallarındaki tartışma programlarında hep aynı yüzleri görünce dayanamadığını, NTV, CNN Türk, Habertürk, Haber Global, A Haber, Halk TV, Tele 1, KRT ekranlarındaki tartışma programlarını dört hafta boyunca izlediğini söyledi.

    Hepsini birden izlemenin kendisi açısından bir hayli zor olduğunu belirten Bildirici, "Sinirlerim bozulmadan izlemeyi noktalayabildiğim için şükrediyorum" ifadesini kullandı.

    Bildirici, kişisel blog sitesinde 'Ekran taraması raporu 1: Tartışma programlarının değişmeyen yüzleri ve rekortmen isimler' başlığıyla yayımlanan yazısında şunları kaydetti:

    "Tartışma programlarının analizine 'Ekran yıldızları'ndan başlayalım. 11 Ocak- 7 Şubat tarihleri arasında NTV, CNN Türk, Habertürk, Haber Global, A Haber televizyonlarında dört hafta boyunca en çok tartışma programına çıkma sayısında birinciliği Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin ve eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner aldı.

    Üçü de bu dört haftalık süre içerisinde tam 10 akşam tartışma programına katıldılar. 'Merkez medya' olarak tanımlayabileceğimiz, siyasi iktidara yakın ve AKP ile iyi ilişkiler içinde olmaya dikkat eden bu beş televizyon kanalındaki tartışma programlarına en çok katılanlar listesi, katıldıkları programların yayımlandığı televizyon kanallarıyla birlikte şöyle sıralandı:

     Melik Yiğitel                CNNTürk  5 + A Haber 5                    = 10

     Zafer Şahin                   CNN Türk 5 + Global 3 + A Haber 2   = 10

     Mehmet Metiner           CNN Türk 6 + A Haber 4                     =10

     Şaban Sevinç                CNN Türk 9                                      =9

     Hakan Bayrakçı            CNN Türk 8   + Global 1                     = 9

     Prof.Dr.İlyas Topsakal   Habertürk 5    + A Haber 4                 =9

     Prof.Dr.Burhanettin Duran NTV 4 +  A Haber 4                      =8

     Mete Yarar                       CNN Türk 8                                  = 8

     Metin Özkan                    CNN Türk 4 + A Haber 4                = 8

     Doç.Dr.H.Basri Yalçın    CNN Türk 5 + A Haber 2                   = 7

     Ali Haydar Fırat                CNN Türk 7                                  = 7

    NTV, CNN Türk, Habertürk, Haber Global, A Haber’deki tartışma programlarına en çok katılanlar arasında Emin Pazarcı (A Haber 5 kez), Nedim Şener (CNN Türk 5 kez), Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu (CNN Türk 2- Habertürk 3 = 5 kez), Mustafa Kartoğlu (NTV 1+ Habertürk 3= 4 kez), Hulki Cevizoğlu (CNN Türk 4 kez), Uluç Özülker (CNN Türk 4 kez), Prof.Dr. Mesut Hakkı Caşın (CNN Türk 4 kez), Hadi Özışık (CNN Türk 1+ Habertürk 3 = 4 kez) ve Doğu Perinçek gibi isimler de (CNN Türk 1+Habertürk 3 = 4 kez) yer aldı.  

    Eleştirel kanallar eklenince birinci Gürkan Hacır

    Aslında Halk TV, Tele 1 ve KRT gibi eleştirel kanallardaki programlara katılan isimler NTV, CNN Türk, Habertürk, Haber Global, A Haber ekranlarında görünmüyor. Ama Gürkan Hacır, Necdet Saraç, İsmail Saymaz, Elfin Tataroğlu, Fikret Bila, Barış Yarkadaş, Ömer Lütfü Avşar, Deniz Zeyrek, Prof. Dr. Barış Doster, iktidara muhalif veya eleştirel yaklaşan isimlere konulan gizli ambargoyu delebilen ender isimlerden.  

    Bu isimler zaman zaman NTV, CNN Türk, Habertürk, Haber Global’de programlara davet edilebiliyorlar.

    Halk TV, Tele 1 ve KRT’deki tartışma programlarını da eklersek, 11 Ocak- 7 Şubat tarihleri arasında sekiz haber kanalında en çok ekrana çıkma birinciliğini gazeteci Gürkan Hacır’a vermek gerekiyor. İsmail Saymaz, Barış Yarkadaş ve Elfin Tataroğlu ile birlikte KRT’de program yapan Gürkan Hacır, izlediğim dört hafta içerisinde tam 11 akşam ekranlardaydı.

    Ağırlıklı olarak Halk Tv, Tele 1 ve KRT’de de tartışma programlarına katılan ama NTV, CNN Türk, Habertürk ve Haber Global ekranlarında da en çok görülen isimler de şöyle:

     Gürkan Hacır       Habertürk 6 +Global 1 +KRT 4                    = 11 kez

     Necdet Saraç        CNN Türk 4 + Global 2 +Halk TV 2- TELE 1 = 9 kez

     İsmail Saymaz             Habertürk 3 + KRT 4                          = 7 kez

     Elfin Tataroğlu            Habertürk 2 + KRT 5                           = 7 kez

     Fikret Bila                    Habertürk 1 + Halk TV 2 + TELE1 4    = 7 kez

     Barış Yarkadaş             Global 1+ KRT 4                                = 5 kez

     Ömer Lütfü Avşar       CNN Türk 3 + Halk TV 1 +TELE 1          = 5 kez

     Deniz Zeyrek              Habertürk 3 +TELE 1                           = 4 kez

     Prof. Dr. Barış Doster  NTV 2 + Habertürk 1+ TELE 1              = 4 kez

    Bu listede yer almamakla birlikte gazeteci Mustafa Balbay da tartışma programlarına en çok katılanlardan biri. İzlediğim dört hafta boyunca Balbay, dört kez sunucu, dört kez de konuk olarak toplam sekiz kez Tele 1 ekranlarında göründü.

    'Abdülkadir Selvi’nin ekran performansı bile sınırlı'

    Kuşkusuz, izlediğim dört hafta boyunca ekranlarda en çok görünen isim listesi ile değişik tarihlerdeki programlara en çok katılanlar arasında bazı farklılıklar olabilir. Ama çok büyük fark olacağını sanmıyorum.

    Zira haber televizyonlarında siyasi iktidarın dayatmasıyla 'ekrana çıkarılmayacaklar' listeleri oluştu. Ekran yasaklıları listesi giderek genişlemekle kalmadı; bu listeye sürekli yeni isimler ekleniyor. Hatta AKP iktidarına yakın bazı isimler de yasaklamadan nasibini alıyor.

    Bu nedenle kısa süre öncesine kadar ekranlarda hemen her akşam görünen bazı isimler aniden programlarda görünmez oluyor. Örneğin yakın geçmişte tartışma programlarının vazgeçilmezlerinden olan Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi artık CNN Türk’teki tartışma programlarına bile nadiren katılıyor. İzlediğim dört haftalık zaman dilimi içerisinde Abdülkadir Selvi sadece bir kez CNN Türk’teki Ahmet Hakan’ın 'Tarafsız Bölge' programına davet edildi.

    Tartışma programlarına konuk olabilmenin temel kriteri siyasi iktidara yakınlık ve iktidar nezdindeki dönemsel itibar olunca programlara katılabilecekler listesi yıllar içerisinde hızla değişiyor; birçok isim hızla eleniyor."

     

    Etiketler:
    TELE 1, KRT, Halk TV, A Haber, NTV, Haber Global, CNN TÜRK, Habertürk TV, Mete Yarar, Zafer Şahin, Nedim Şener, Mehmet Metiner, Gürkan Hacır, program, Tartışma, Faruk Bildirici, Medya
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