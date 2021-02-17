AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na: Terörün siyasi propagandasından başka bir şey değil

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "13 şehidimizin sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır" şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi.
"Teröre karşı söylenmesi gereken sözün, Türkiye Cumhurbaşkanı’na söylenmesi, terörün siyasi propagandasından başka bir şey değildir" ifadesini kullanan Çelik, "PKK terör örgütüne söylemesi gereken sözün Türkiye Cumhurbaşkanı’na söylenmesi sadece terörün sözcülerinden duyduğumuz karanlık bir yaklaşımdır" diye yazdı.
Çelik, şöyle devam etti:
- "Demokrasilerde muhalefet en tabii haktır. Ama Türkiye Cumhurbaşkanı’nı bu şekilde hedef alan bu söz muhalefet değildir. Teröre karşı söylenmesi gereken sözün, Türkiye Cumhurbaşkanı’na söylenmesi, terörün siyasi propagandasından başka bir şey değildir.
Demokrasilerde muhalefet en tabii haktır. Ama Türkiye Cumhurbaşkanı’nı bu şekilde hedef alan bu söz muhalefet değildir. Teröre karşı söylenmesi gereken sözün, Türkiye Cumhurbaşkanı’na söylenmesi, terörün siyasi propagandasından başka birşey değildir.— Ömer Çelik (@omerrcelik) February 17, 2021
'Cumhurbaşkanımız teröre karşı dünyadaki en kararlı mücadeleye liderlik ediyor'
- Cumhurbaşkanımız teröre karşı dünyadaki en kararlı mücadeleye liderlik ediyor. Terörü suçlaması gerekenlerin Cumhurbaşkanımızı suçlaması, terör örgütüyle aynı dili kullanmaktır. Cumhurbaşkanımız milletimiz ve devletimiz adına bu mücadeleye liderlik etmeye devam ediyor.
- PKK terör örgütünün diliyle Cumhurbaşkanımızı suçlayanlar millet ve tarih önünde bunun utancını taşıyacaklardır. Cumhurbaşkanımız ise kim ne derse desin milletimiz ve devletimiz için bu mücadeleyi sürdürmeye kararlıdır."
PKK terör örgütünün diliyle Cumhurbaşkanımızı suçlayanlar millet ve tarih önünde bunun utancını taşıyacaklardır.— Ömer Çelik (@omerrcelik) February 17, 2021
Cumhurbaşkanımız ise kim ne derse desin milletimiz ve devletimiz için bu mücadeleyi sürdürmeye kararlıdır.
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