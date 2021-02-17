Akşener'den Erdoğan'a: Suudların kralı öldüğünde ilan ettiğin yası evlatlarımıza neden çok görüyorsun?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gara'da PKK tarafından öldürülen 13 Türk vatandaşı için ulusal yas çağrısı yaptı. Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Türkiye'ye afra tafra yapan Suudların kralı öldüğünde ilan ettiğin yası evlatlarımıza neden çok görüyorsun?" diye seslendi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında konuştu.

İlk olarak Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 13 Türk vatandaşının PKK tarafından öldürülmesine değinen Akşener, "Bugüne kadar bu tarz operasyonları başarıyla yöneten kahraman askerlerimizin bu kez neden böyle bir sonuçla karşılaştığını öğrenmek isteriz. Bu işte siyasetin parmağı var mı, yok mu? Bilmek isteriz" dedi.

"Siz şehit anasını kongreye bağlayıp felaketten siyaset devşirme peşinde koşabilirsiniz, biz koşamayız. Siz ülkemize yaşattığınız her felakette takındığınız aymaz tavırla 'Şov devam etmeli' diyebilirsiniz, biz diyemeyiz" ifadesini kullanan Akşener, şöyle devam etti:

"Bu olayların ardından devletin idare edenlerin her sözlerine dikkat etmelidir. Terör örgütünün alıkoyduğu evlatlarımıza esir diyemezler. Devletin zirvesi, bu ülkenin kahraman evlatları için 'Esir' kelimesini kullanamaz. Siz İsrail'in, ABD'nin kaçırılan vatandaşları için ' esir ' dediğini duydunuz mu? Çünkü bunun bir sebebi var.

' dediğini duydunuz mu? Çünkü bunun bir sebebi var. Esir savaşta alınan tutsaktır, Türkiye savaşmıyor. Türkiye terörle mücadele ediyor. Sayın Erdoğan'ı şiddetle uyarıyorum, şuursuz şuursuz, keyfine göre söylediğin her söz ileride karşımıza çıkar. Senin iş bilmezliğinin faturasını bu millet öder. Sayın Erdoğan, Türkiye'ye afra tafra yapan Suudların kralı öldüğünde ilan ettiğin yası evlatlarımıza neden çok görüyorsun?"

'Sağlık çalışanlarımızın yüzüne nasıl bakacaksınız?'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir il kongresinde kullandığı "Milletimiz hep yanımızda oldu, hep destek verdi. İşte salgının olduğu dönemde bir kongre yapıyoruz, salon lebaleb dolu" ifadesini de değerlendirdi. Akşener, "Salonların lebaleb dolmasından memnunsun da, on binlerce esnafımızın, milyonlarca vatandaşımızın günahı ne Sayın Erdoğan? Virüse karşı kelle koltukta mücadele eden sağlık çalışanlarımızın yüzüne nasıl bakacaksınız?" diye konuştu.