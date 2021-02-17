Nagehan Alçı: Galatasaray Üniversitesi'ni yok etmek Macron'a değil Türkiye'ye zarar verir

Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Galatasaray Üniversitesi'nde görev yapan Fransız akademisyenler için getirilen 'Türkçe bilme' şartını değerlendirdi.

'Galatasaray Üniversitesi'ni yok etmek Macron'a değil Türkiye'ye zarar verir' başlığıyla yayımlanan yazısında sözlerine "Galatasaray, hem lisesiyle hem üniversitesiyle hem de spor kulübüyle Türkiye’nin önemli bir değeri. Geleneği olan, geçmişine bağlı, birçok meşhur ismi yetiştirmiş bir kaynak. Kaynakları kurutmak kolay, canlı tutmak zordur" diye başlayan Alçı, bu kararla ilgili olarak eşi Rasim Ozan Kütahyalı'ya Galatasaray camiasından çok sayıda telefon geldiğini söyledi. Alçı, şöyle devam etti:

"Galatasaray Üniversitesi’nin iğdiş edilme ihtimalinden korkuyorlar. Rasim’in vesilesiyle ben de Galatasaray camiasının önde gelen ve ismi kamuoyunda da bilinen birkaç ismiyle konuşma fırsatı buldum. Endişe ve kaygı içindeler.

Bana göre de kesinlikle haklı Galatasaray camiası. YÖK bir karar almış. Galatasaray Üniversitesi’nde görev yapan Fransız akademisyenlerin Türkçe bilmesini şart koşuyor.

'Galatasaray Üniversitesi'ni öldürmek demek'