Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 18-19 Şubat tarihlerinde Azerbaycan'ı ziyaret edecek. Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları 9. Toplantısı'na katılacak olan Çavuşoğlu, ikili görüşmeler de yapacak.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 18-19 Şubat tarihlerinde Bakü'de Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüşecek ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek.

Ziyarette, Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı David Zalkaliani’nin de katılımıyla Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları 9. Toplantısı gerçekleştirilecek.

Bakan Çavuşoğlu, Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı ile ikili bir görüşme de yapacak.

Görüşmelerde, ülkeler arasındaki ilişkiler ve bölgesel konulara ilişkin gelişmeler ile stratejik ortaklık düzeyindeki işbirliğini geliştirmek için atılabilecek adımlar ele alınacak.