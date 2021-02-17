Üniversitelerde uygulamalı eğitim yüz yüze, teorik eğitimler çevrim içi yapılacak

YÖK, uygulamalı eğitimin gruplar halinde yüz yüze, teorik eğitimlerin ise asgari yeterlikler dikkate alınarak çevrim içi yapılmasına karar verdi.

Yüksek öğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerde yüz yüze eğitimle ilgili olarak açıklama yaptı.

Uygulamalı eğitimin gruplar halinde yüz yüze, teorik eğitimlerin ise asgari yeterlikler dikkate alınarak çevrim içi yapılmasına karar verdiklerini açıkladı.

YÖK, salgın endişesi veya barınma nedeniyle eğitime devam etmek istemeyen öğrencilerin, 'kayıt dondurma' hakkından yararlandırılmasının kararını da veriklerini belirti.

3- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemine ilişkin açıklamamız: https://t.co/hwncEgDZU5 pic.twitter.com/8NzyKVABcN — M. A. Yekta Saraç (@yekta_sarac) February 17, 2021

​Dün gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üniversitelerde yüz yüze eğitime geçilip geçilmeyeceğine ilişkin, ''Uygulamalı eğitimin mümkün olduğunca yüz yüze yapılması, teorik eğitimlere ise çevrimiçi olarak devam edilmesi görüşü YÖK'e iletilmiştir" ifadelerine yer vermişti.