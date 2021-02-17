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    Giresun'un Bulancak ilçesinde hayatını kaybeden İkranur Tirsi

    İkranur Tirsi cinayetiyle ilgili ifadeler ortaya çıktı: 'Belki canlanır diye suya koyduk'

    © DHA
    Türkiye
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    Giresun'da geçen sene kaybolan 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin ölümüyle ilgili ifadeler ortaya çıktı. Tutuklu yargılanan hala Ayşe Çakır, yanına gittiğinde İkranur'un nefessiz yattığını gördüğünü söyledi. Çakır, "Suyun az olduğu yere İkranur’u koyduk. Belki su değince uyanır dedik" ifadelerini kullandı.

    Giresun'un Bulancak ilçesinde geçen sene 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin ölümüyle ilgili tutuklanan Sinan Tirsi ile halası Ayşe Çakır'ın ifadeleri ortaya çıktı.

    Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, hala Ayşe Çakır yaşananları ifadesinde şöyle anlattı:

    • "Kardeşim S. inek otlatıyordu. Yemek için eve gelmişti. Sonra beni İkranur’un cesedinin yanına götürdü. Gittiğimizde İkranur sırtüstü yatıyordu. ‘Ne oldu?’ diye sordum. S. de bana 'Oynarken düştü, nefessiz kaldı' dedi. S’ye bir tokat attım. Eğilip baktığımda İkranur’un nefes almadığını fark ettim. Evdekilerden ve abimden korktuğumdan dolayı hastaneye götürmeye cesaret edemedim. Kardeşim S. de ‘Evdekilere haber vermeyelim, abim beni çok pis döver’ dedi.

    'Hareket edip etmeyeceğini görmek için biraz bekledik'

    • Kimseye haber vermedik. Kardeşime bir çuval alıp gelmesini söyledim. İkranur’u çuvalın üstüne koyduk. Ben ön taraftan S. de arka taraftan çuvalı tutuyordu. Sonra dereye indirdik. Suyun az olduğu yere İkranur’u koyduk. Belki su değince uyanır dedik. Hareket edip etmeyeceğini görmek için biraz bekledik. İkranur hareket etmeyince suyun az olan kısmına İkranur’u bırakıp gittik. İkranur’u taşıdığımız çuvalı da ben bir kenarda çalılar ile yaktım. Sonra inekleri alarak eve gittik."

    'Bana dil çıkardı'

    Çapraz sorguda 14 yaşındaki amca Sinan Tirsi, İkranur’un nasıl öldüğünü anlattı. Olay tarihinde 13 yaşında olan S.T. ifadesinde "İkranur bana dil çıkardı. Sırtına vurdum. Ağlamaya başladı. Ağzını ve burnunu elimle 2-3 dakika kapattım. En son elleri çırpınıyordu sonra hareketsiz kaldı" dedi.

    Etiketler:
    Giresun, su, amca, Hala, Cinayet, İkranur Tirsi
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