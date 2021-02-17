Bakan Pekcan: 32.2 milyon ticari ileti reddedildi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, istenmeyen SMS, sesli arama ve e-posta gibi ticari elektronik iletilerin önüne geçmek amacıyla 7 Ocak'ta hizmete açılan Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi'ne (İYS) büyük ilgi gösterildiğini belirtti. Pekcan, "32.2 milyon ticari ileti reddedildi" dedi.

Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi'ne 2 milyonun üzerinde kişinin giriş yaptığını belirten Ticaret Bakanı Pekcan, 32.2 milyon ret işlemi ile 300 bine yakın onay işleminin gerçekleştiğini açıkladı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İstenmeyen SMS, sesli arama ve e-posta gibi ticari elektronik iletilerin önüne geçmek amacıyla 7 Ocak'ta hizmete açılan Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemine (İYS) büyük ilgi olduğunu söyledi.

Pekcan, "Bundan sonra da vatandaşlarımız ticari elektronik ileti tercihlerini kolayca e-Devlet kapısından veya www.iys.org.tr adresinden arzu ettikleri anda değiştirebilirler” diye konuştu.