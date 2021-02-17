Rusya Bilim ve Kültür Merkezi'nin Türk-Rus işbirliğinin tarihiyle ilgili yarışma

Bir kişinin veya bütün bir neslin tarihsel hafızasını incelemeyi amaçlayan yarışmaya lisans ve yüksek lisans seviyesindeki öğrenciler, arşiv belgelerini, fotoğraflarını, yazılarını, tarihi olayların görgü tanıklarının anlatılarını kullanarak eğitim ve araştırma çalışması, proje, makale veya video türlerinde hazırlayacağı çalışmalarla katılabilir.

10 Mart'a kadar katılım başvurusu yapılabilecek olan yarışmanın kazananları 15 Mart'ta jüri tarafından açıklanacak.

Yarışmaya katılabilmek için başvuru formu ve çalışmanın 'Tarih Yarışması' konu başlığıyla 'info@tur.rs.gov.ru' adresine gönderilmesi gerekiyor.

İlk 3'e girenler, Rusya Bilim ve Kültür Merkezi tarafından ödüllendirilecek. Yarışmanın birincisi, değerli ödüllerin yanı sıra Rusya-Türkiye Bilim ve Tarih Konferansı'nda sunum yapma hakkı kazanacak.