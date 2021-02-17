AK Partili Çalık, Pervin Buldan ile yaptığı görüşmeyi anlattı

AK Parti MKYK üyesi Öznur Çalık, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'la gerçekleştirdiği görüşmeyi anlattı. Çalık, "O dönem Pervin Buldan'ı aradım. Pervin Buldan ise 'Kim kaçırmış bakalım size döneceğim' dedi. Sonra tekrar bana dönerek, 'Sağlık durumu iyi. Bir süre misafir edilir, bırakılır' dedi" ifadesini kullandı.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, PKK tarafından Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde öldürülen Jandarma Personel Astsubay Çavuş Semih Özbey’in annesinin çocuğundan haber almak istemesi üzerine geçmişte HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile gerçekleştirdiği görüşmeyi anlattı.

Çalık, yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

"Terör örgütü PKK tarafından 2015 yılında kaçırılan Malatyalı Semih Özbey’in annesi kanser hastasıydı ve diğer annelerimiz gibi yüreği yanıyordu, evladından haber almak istiyordu. Kimin kaçırdığını ve durumunu öğrenmek için o dönem HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan'ı aradım, annenin, ailenin durumunu konuştum. Pervin Buldan ise 'Kim kaçırmış bakalım size döneceğim.' dedi. Sonra tekrar bana dönerek, 'Sağlık durumu iyi. Bir süre misafir edilir, bırakılır.' dedi. Ben de ailemize bu bilgileri verdim."

Çalık, Buldan'ın o dönem kimlerden bilgi aldığını, kimlerle konuştuğunu açıklamasını isteyerek, "PKK ile aranıza neden mesafe koyamıyorsunuz? Size iradelerini emanet eden 6 milyon seçmen, kundaktaki bebekleri öldüren, 13 vatan evladının kafasına bir mağarada kurşun sıkan, askere, polise saldıran PKK’nın sözcüsü olmanız için oy vermedi. Aziz milletimiz ihanetlerinizin farkında, yalanlarınızın farkında. Teröre karşı amasız, fakatsız, lakinsiz ya tavır alacaksınız ya da bu eli kanlı terör örgütünün her cinayetinin ortağı olarak hesap vereceksiniz" ifadelerini kullandı.

Ardından Diyarbakır'daki annelerin eylemlerini hatırlatan Çalık, "Sabır, metanet ve cesaretle ısrarlı duruşunu sürdüren bu annelerimiz terörü yenecek, milletimizde kalleş PKK'ya destek verenleri, siyasi uzantıları ve adını telaffuz etmeyenleri unutmayacaktır. Devletimizin tüm unsurları, sınırlarımız içinde ve dışında hain PKK terör örgütünün kökünü kazıyana ve tek bir terörist kalmayana kadar mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" değerlendirmesinde bulundu.

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Semih Özbey’in babası Gürsel Özbey’in İnsan Hakları Derneği (İHD) ile görüşmesini kendisine aktardığını belirten Çalık, şöyle devam etti: