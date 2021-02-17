Habertürk yazarı Par: Akar ve Soylu iki farklı teşekkürü hak ediyor

Habertürk yazarı Kübra Par, bugünkü yazısında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun PKK saldırıları konusunda yaptığı açıklamalar nedeniyle 'iki farklı teşekkürü hak ettiğini söyledi.

Habertürk gazetesi yazarı Kübra Par, 'şimdi sorumluluk alma sırası muhalefette' başlıklı bugünkü yazısında Türkiye'nin Gara operasyonu üzerine yaşanan tartışmalara değindi.

Yaşanan ölümler üzerine Akar ve Soylu’nun yaptığı konuşmaların 'dünya kamuoyu ile etkin bir biçimde paylaşılması gerektiğini' savunan Par, "Bu noktada başta CHP olmak üzere muhalefete de büyük sorumluluk düşüyor" ifadelerini kullandı.

Par, Akar ile Soylu'nun yaptığı açıklamalarla ilgili olarak şunları söyledi:

"Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu iki farklı teşekkürü hak ediyor. Birincisi Meclis’te bilgilendirme toplantısı yapmadan önce iki muhalefet liderini özel olarak ziyaret ettikleri için, ikincisi ise terör örgütü PKK’nın 13 vatandaşımızın operasyon sırasında öldüğü yalanına karşılık zihinlerde hiçbir soru işareti bırakmayacak netlikte detaylı açıklamalar yaparak bu terör örgütünün gerçek yüzünü tüm dünyaya gösterdikleri için"

PKK'nın 13 vatandaşı öldürmesinin 'yalnızca Erdoğan'ın değil, Türkiye'nin meselesi olduğunu söyleyen Par, yazısında ayrıca şunları söyledi:

"Bu meselenin yalnızca Erdoğan’ın ya da iktidarın değil Türkiye’nin meselesi olduğunu bütün uluslararası platformlarda anlatmalı, Akar’ın da konuşmasında altını çizdiği gibi, savunmasız 13 masum insanı katleden teröristin aynı zamanda YPG saflarında savaştığı da vurgulanarak Batı’nın ikiyüzlü siyasetini sonlandırmasını istemeliler.

Bakın dün ABD Büyükelçisi David Satterfield'in Dışişleri’ne çağrılması ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ABD’li mevkidaşı Antony Blinken ile yaptığı görüşme anında sonuç verdi ve ölümlerden PKK’nın sorumlu olduğu gerçeğini kabullenmek zorunda kaldılar.

Bakanlar muhalefeti ziyaret ederek üstüne düşeni yaptı. Şimdi sıra muhalefette. Bu konu üzerinden iktidarı elbette eleştirebilir, kafalarına takılan soruları dillendirebilirler. Ama daha öncelikli olan bu katliamın dünyaya duyurulması için öncülük etmeleridir.

Her şeyden önce bunu 6 yıl boyunca her gün sevdiklerine kavuşmak için bekleyen 13 aileye borçlular."