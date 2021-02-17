Kadıköy Belediyesi işçilerinden İBB'ye: Kimse grev kırıcılığı yapmasın

Kadıköy Belediyesi'nde 2020'nin eylül ayından beri yürütülen toplu iş sözleşmelerinden sonuç çıkmaması üzerine Devrimci İşçi Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Genel İş üyesi yaklaşık 2 bin 300 işçi greve başladı.

3 gündür belediye önünde eylemlerini sürdüren işçiler adına açıklama yapan DİSK Genel İş Sendikası İstanbul Anadolu 1 No’lu Şube Başkanı Ahmet Arıkan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanlarının Kadıköy ara sokaklarında çöpleri toplamasına tepki göstererek, “Kimse grev kırıcılığı yapmasın” dedi.

Gazete Duvar'dan Eren Topuz'un haberine göre grevdeki belediye işçilerinin gözaltına alındığını söyleyen Arıkan, “Dün gece grev kırıcılığının önüne geçmek için işçi kardeşlerimizi sokak aralarında çöp alınıyor mu alınmıyor mu diye fotoğraf çekmeye gönderdik. Polis bu arkadaşlarımızı takip edip gözaltına aldı. Karakola götürdüklerinde, telefonda 'Başkan ne yapalım, bu işçiler belediyedenmiş' diye birini aramışlar. Hangi başkandır bilmiyorum. Hangi başkansa esefle kınıyorum” diye konuştu.

Arıkan, işçilerin sabah serbest bırakıldıklarını belirterek işçilere sokağa çıkma yasağı nedeniyle para cezası verildiğini aktardı.

'Bize en son söylenen 3 bin 200 lira'

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nın dün sosyal medya hesabında toplu iş sözleşmesinde işçilere 4 bin 970 lira ücret teklif edildiğini açıklamasına da tepki gösteren Arıkan, "Böyle bir teklif gelmedi. Masada bize en son söylenen 3 bin 200 lira taban. Söylediği rakamdaki yol parasını, yemek parasını yemeyerek eve mi götürüyoruz? Servisle gelmezsek yol parasını hangi araçla geliyorsak ona harcıyoruz. Yemeği yemediğimizde 35 lira ticket. Yemek yemeden mi çalışıyoruz? Onu da harcıyoruz. Dolayısıyla evimize, çoluk çocuğumuza götürdüğümüz maaşın içerisinde değil bu. Yolu, yemeği, yüzde 7 zammı eklediğimizde bulunan rakam, yine başkanın açıkladığı rakama denk gelmiyor" dedi.

Arıkan, “Biz bu grev kazanımla sonuçlanana kadar bu kadar kalabalık, bu kadar yürekten ve bu kadar yürekten olmaya devam edeceğiz” diyerek sözlerini sonlandırırken, işçiler konuşmanın ardından belediyeye sırtlarını dönerek “Başkan baksana, kaç kişiyiz saysana” şeklinde slogan attı.